Törene Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Divan Başkanlık Kurulu Başkanvekili Mehmet Ongan ve yönetim kurulu üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Hasan Basri Halisçelik ve yönetim kurulu üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, eski futbolcular, üyeler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Kulübün vefat eden kurucuları ve kaybettiği değerlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanvekili Mehmet Ongan’ın kulüp çelengini Atatürk Anıtı’na sunmasıyla devam etti.

Tören, Ahmet Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından Divan Başkanlık Kurulu Başkanvekili Mehmet Ongan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun konuşmaları ile devam etti.

Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun 55. yıl konuşması şu şekilde;

“Değerli Trabzonsporlular,

Tam 55 yıl önce bugün, Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu: Çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu.

2 Ağustos 1967… Bir Çarşamba günü, kentimizin Valisi, Belediye Başkanı ve amatör spor kulüplerimizin yöneticileri Trabzon’un tarihi vilayet binasında bir araya gelmişti. Şehrin amatör kulüpleri, şehrin ileri gelenlerinin çabaları sonucu nihayet, Bordo-Mavi renkler altında birleşerek güçlenmeye EVET dediler. Tek bir amaçları vardı: Çok köklü bir futbol mirasına sahip olan Trabzon şehrini profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edebilmek.

Trabzonspor, çok uzun uğraşlar sonucu kuruldu değerli Trabzonsporlular... Büyük inatlarla, özveriyle, esnafından yöneticisine şehrin güzide insanlarının bin bir emeği ile dünyaya geldi.

Biz, biricik kulübümüz için emeğin, mücadelenin ve inadın takımı derken her zaman geçmişe de atıfta bulunuyoruz.

Trabzonspor, kurulduktan yalnızca yedi yıl sonra İkinci Lig şampiyonu oldu. Birinci Lig’e çıktıktan iki sene sonra Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardı. Ve kısa sürede Karadeniz’in uzak bir köşesinde yer alan bu küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu.

8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası… Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette...

Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor.

Karadeniz Fırtınası’nın 55. yılına girdiği bugün, hedeflerimize ulaşıyor olmanın gururunu yaşıyor; aynı zamanda, Trabzonspor ismini daha yükseklere taşıyacak olmanın kararlılığı ile çalışmaya devam ediyoruz. Örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğim gibi yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz.

Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak duruşuyla, karakteriyle, tutkusuyla fark yaratan bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum.

Trabzonsporumuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice yıllarımız olsun diyor, Yönetim Kurulumuz adına siz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Ahmet Ağaoğlu’nun ardından Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan açıklamalarda bulundu. Ongan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün burada sadece bir futbol kulübünün kuruluş yıldönümü için toplanmadık. Bugün gelmiş geçmiş başkanlarıyla yöneticileriyle sporcularıyla teknik adamlarıyla ve taraftarlarıyla birlikte devrim yapan bir kulübün 55. Yılını kutlamak için bir aradayız.

Başta kurucu üyelerimiz olmak üzere bizlere onlarca kupa hediye ederek bu mutluluğu, sevinci, gururu yaşatan tüm emeği geçenlere minnettarız.

Trabzonspor hepimizin ortak paydasıdır. On bir yıl sonra 2022 de kaldırdığımız iki kupa da göstermiştir ki başarıyı birlik ve beraberlik getirmiştir.

Gerçek Trabzonsporluluk sadece iyi günde ve başarıda değil, köklerimizde olan Trabzonspor’un felsefesine, geleneğine ve göreneğine her durumda sahip çıkmakla olur.

Kulüp içerisindeki birliği önce Kurullarımız, sonra teknik adamlarımız sağlamaktadır, kulüp dışındaki beraberliği sağlamak ise başta değerli basın mensuplarımız olmak üzere tüm eski yöneticilerin ve eski sporcu kardeşlerimizin görevi olmalıdır. Trabzonspor Kulübü çıtayı her zaman yüksek tutmuştur, taraftarın beklentisi de budur. Ancak bilinmelidir ki bu sezon geçtiğimiz sezondan zor olacaktır. Trabzonspor’un yanlışları samimiyetle ifade edilebilir ancak Trabzonspor Kulübü kötü günlerinde fırsatçılık yapılacak bir kulüp değildir. Trabzonspor’un sahipleri olan değerli taraftarlarımızdan beklentimiz, ricamız eleştiri değil sabırdır. Sabır ve zaman en güçlü iki savaşçıdır, sabırla nezaket birleşince güç doğar.

Değerli Trabzonsporlular Trabzonsporumuzun 55. Yılını kutladığımız bugün hiç şüphemiz yoktur ki Trabzonspor’un görevde olsun olmasın tüm dinamikleri desteklerini esirgemeyeceklerdir. Bu vesile ile çok yaşa Trabzonsporum derken başkanımız Ali Sürmen nezdinde Divan Başkanlık Kurulu adına saygılarımı sunarım”

55. yıl töreni yapılan konuşmaların ardından en kıdemli kadın üye Neriman Arman’a Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından verilen teşekkür plaketi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu