Trabzonspor’u yabancıları sırtlıyor

Süper Lig'de 49 puanla 4'üncü sırada bulunan ve üst sıraları takibini sürdüren Trabzonspor'da gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor. Sezonun ilk yarısında 32 gol kaydeden bordo-mavililerde bu gollerin 24'ü yabancı oyunculardan gelirken, ikinci yarıda geride kalan 11 haftada ise atılan 18 golün 11'ini yine yabancı oyuncular kaydetti. Trabzonspor, 28 haftalık bölümde toplamda rakip filelere 50 gol gönderdi ve bunun 35'i yabancı oyunculardan geldi.

11 YABANCI OYUNCUDAN 7'Sİ GOLLE BULUŞTU

11 yabancı oyuncusu bulunan bordo-mavili takımda 7 yabancı oyuncu ise ligde gol atmayı başardı. Trabzonspor'da 28 haftalık bölümde Hugo Rodallega 12, Anthony Nwakaeme 9, Caleb Ekuban 5, Jose Sosa ile Filip Novak 3'er, Ogenyi Onazi 2 ve Vahid Amiri ise 1 gol kaydetti. Ayrıca ligde 12 gollü Rodallega ile 9 golü bulunan Nwakaeme, takımın en skorer isimleri oldular.

2014-15 SEZONUNDAN SONRA EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU

Bu arada ligde 28'inci haftalar karşılaştırıldığında, Trabzonspor 2014-15 sezonundan sonra en golcü dönemlerinden birini geçiriyor. 2014-15 sezonunda söz konusu hafta itibariyle 51 gol kaydeden bordo-mavililer, 2017-18 sezonuyla birlikte bu sezon da 28 hafta itibariyle 50 gole ulaştı. Trabzonspor 25-16 sezonunda 28 haftalık bölümde 33, 2016-17 sezonunda ise 34 gol kaydedebilmişti.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)