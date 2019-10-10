Trabzonspor milli araya zirvenin sadece 2 puan gerisinde ve Avrupa Ligi’nde de umutlarını koruyarak girdi. Önemli eksiklerine rağmen bu performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bordo- Mavililer’de skor anlamında ise farkı yabancı oyuncular yarattı.

Her 2 kulvarda atılan 22 golün 19’una imzasını koyan yabancılar, taraftarın yüzünü güldürürken, yerli rakipleri Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak ile sınırlı kaldı. Yabancılar arasında ise, 13 maçta rakip fileleri tam 6 kez sarsmayı başaran yeni forvet Sörtloth diğer arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı.

Trabzonspor'un golcüleri

Alexander Sörloth 6

Caleb Ekuban 5

Jose Sosa 2

Anthony Nwakaeme 2

Filip Novak 2

Joao Pereira 1

Donisi Avdijaj 1

Abdülkadir Ömür 1

Abdulkadir Parmak 1

Rakip k.k. 1