Lider Trabzonspor , bu sezonki en zor maçlarından birine Sivas’ta çıktı. Nwakaeme, Siopis, Djaniny, Kouassi, Trondsen gibi eksiklerle deplasmana giden Bordo-Mavililer, 20. dakikada Uğurcan’ın büyük hatasıyla Sivasspor karşısında geriye düştü. Ancak 4 dakika sonra Abdülkadir Ömür skoru eşitledi. Maçın ikinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanırken, kırmızı topa geçildi, çizgiler yeniden çekildi, görüş mesafesi iyice azaldı. Her iki takımın müthiş mücadelesine rağmen sonuç değişmezken, Bordo-Mavililer 1 puanla evine döndü. Ligde geriye düştüğü 6. maçta da kaybetmeyen Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

50 puana ulaştılar

Deplasmanda rekorlar kıran Abdullah Avcı’nın ekibi, sezon başından bu yana ise dış sahada 3. kez puan kaybetti. 11 deplasman mücadelesinde 8 galibiyet alan Fırtına, Konyaspor ve Sivas’la berabere kaldı. Ligdeki tek yenilgisini ise Antalya’da aldı. Puanını 50’ye yükselten Trabzonspor, maçı ertelenen Konyaspor’un 11 puan önünde bulunuyor.