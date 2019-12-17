3 büyük rakibinin kaybettiği haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Trabzonspor, taraftarının önünde yıkıldı. Bordo-Mavililer, 1-0’lık skor üstünlüğünü de yakaladı ancak eski yıldızı Rodallega’yı durduramadı. Müthiş bir maç çıkartan Kolombiyalı futbolcu, ikinci yarının başında sonucu eşitledi. 82’de ise usta işi bir vuruşla topu ağlara gönderdi, fişi çekti. Dün Medical Park Stadı’nda Trabzonspor’u bitiren isim olan Rodallega, gollerin ardından sevinmezken, Bordo-Mavili taraftarlar da 90+2. dakikada kenara gelen eski oyuncularını alkışlayarak tebrik etti.

4 eski Trabzonlu...

Sadece Rodallega değil, Denizlispor’un kadrosunda daha önce Bordo-Mavili takımda görev yapmış 3 isim daha vardı. Trabzonspor’un altyapısından yetişen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu’nun yanı sıra geçen sezon Fırtına’dan ayrılan Olcay Şahan bu kez Karadeniz ekibini yenen taraftaydı.