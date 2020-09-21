Bordo-Mavililer'de, Alexander Sörloth düğümü çözülüyor... Geçen sezon 33 gol, 11 asistlik harika performansıyla yıldızlaşan Norveçli golcü için Alman devi RB Leipzig devreye girmişti. Yıldız oyuncu transfer görüşmeleri devam ederken, milli takım kampından dönmemişti. Bu durum eleştirileri beraberinde getirirken, Crystal Palace, Trabzon ve Leipzig üçlüsü kıran kırana pazarlıklar yaptı.

Resmen açıklanması bekleniyor

Sonunda 3 takımın da istediği ortak noktada buluşuldu. Birkaç gündür Almanya'da olan Sörloth'un bugün saat 15.00'te sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyordu. Ancak 24 yaşındaki futbolcu ani bir karar sonrasında kontrole girmedi. Bu durum kafalarda soru işareti bırakırken, Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp konuya açıklık getirtti. FANATİK'e konuşan Alp, "Transferde herhangi bir sıkıntı yok. O iş yarın biter" dedi. Başarılı oyuncunun transferinin yarın gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Atalay Özçelikli / FANATİK ÖZEL