Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Kazandık ama iyi oyun yoktu!

Süper Lig 'in ilk haftasındaki açılış maçında Trabzonspor , İstanbulspor deplasmanında Andreas Cornelius ve Stefano Denswill'in golleriyle 2-0 kazandı ve sezona 3 puanla girdi.

Bordo-Mavililer'in kaptanı Uğurcan Çakır da galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezona 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen tecrübeli kaleci, "Yeni sezon herkes için hayırlı olsun. En az sakatlıkla geçen bir sezon olur umarım. Geçen sene çok güzel bir hikaye yazdık. Hocalarımız, takım arkadaşlarımız, şehrimizle beraber... Gururu bambaşkaydı. Önümüzde yeni hedefler var ve bu doğrultuda ilk maçı oynadık. Gol yemeden başladık, kazanarak başladık. İlk maçlar zor olur genelde, kazandık ama iyi oyun yoktu, önümüzdeki haftalar da o da olur" dedi.

'Kopenhag karşısında kalitemizi biliyoruz'

16 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la oynayacakları maça da değinen Uğurcan, " İlk defa şampiyon olan bir Türk takımı, Play-Off'tan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Kopenhag bizden önce ligi açtı bu onlar için avantaj olabilir ama biz de kalitemizi biliyoruz.



