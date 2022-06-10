Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için veda mesajı!

Trabzonspor ’un şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır, “Kulübü ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, artık Avrupa’ya gitmek istiyorum” demişti.

Yıldız kalecinin menacerliğini yürüten abisi Necdet Çakır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali verdi. ‘Başka bir yerde en güzel halinle’ diyen ve kum saati emojisiyle tweet atan Necdet Çakır’ın bu mesajına, kısa sürede taraftarlar yüzlerce yorum yaptı.

İngiltere’den Fulham ve Sheffield United’la adı anılan Uğurcan için Benfica da takipte. Yıldız file bekçisine İspanya ve Hollanda’dan da taliplerin olduğu konuşuluyor.