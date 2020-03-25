Trabzonsporlu oyunculardan 'evde kal, güvende kal' mesajı

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesiyle günlerini kendilerine verilen program dahilinde evde geçiren bordo-mavili oyuncuların dün yapılan virüs testlerinin sonucu negatif çıkmıştı. Trabzonsporlu oyunculardan Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Uğurcan Çakır, Novak, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Sörloth ve takım kaptanı Sosa evde çektikleri videolarla 'evde kal, güvende kal' mesajı gönderdi.

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, ailesiyle birlikte çektiği videoda , "Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız" derken Sörloth ise "Bireysel olarak güçlüyüz. Ama hep birlikte daha güçlüyüz. Evde kal, güvende kal" ifadelerini kullandı.

İHA