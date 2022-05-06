Trabzonspor ’un şampiyonluğunda önemli isimlerden olan Marek Hamsik’in babası Richard, oğlunun performansını Slovak basınına anlattı.

Richard Hamsik, “Kulübe bir şey veremeyeceğini yazanlar olmuştu. Ancak Marek’in bu kesimleri ikna etmesi ve hala üst düzey bir futbolcu olduğunu ispatlaması uzun sürmedi. Takımda lider bir rol üstlendi, hocanın sahadaki eli oldu. Onun etrafında inşa edilecek bir takımın şampiyonluğa yürüyeceği planı vardı ve bunu hep birlikte başardılar. Mesut Özil ve Miralem Pjanic gibi büyük isimler de Türkiye’ye geldi ama hiçbiri Marek gibi bir performans sergileyemedi” dedi.

Baba Hamsik şöyle devam etti:

“Marek dünya futbolunun karakterlerinden birisi. Aynı zamanda da alçakgönüllü ve nazik bir kişilik. Kendisine Napoli’yi anımsatan Trabzon’a çabuk uyum sağladı. Taraftarla arasında güçlü bir ilişki oluştu. Marek’in dövmesini ve kardan adam heykelini bile yaptılar. Napoli’de kıyısından döndüğü şampiyonluğu kazanarak daha önce yaşamadığı lig şampiyonluğunu da tattı. Trabzon gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ve bu yüzden Marek takımda kalmak istiyor.” (Milliyet)