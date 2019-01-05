Trabzonspor'un 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Juraj Kucka ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sky Sports İtalya'nın edindiği bilgilere göre Serie A ekiplerinden Parma'nın Slovak orta saha oyuncusunu kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı.

Haberde Parma yönetiminin Bordo Mavili yöneticilerle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve oyuncunun durumunu sorduğu öne sürüldü.

Fırtına ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Kucka, bu sezon 10 maçta forma giyip 1 asist kaydetti. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler