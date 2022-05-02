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Trabzonsporlu futbolculara dev prim bekleniyor

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Trabzonspor'da yönetimin futbolculara dev bir prim vermesi bekleniyor.

02 Mayıs 2022, Pazartesi 08:17 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu futbolculara dev prim bekleniyor

Trabzonspor ’da takıma dağıtılacak şampiyonluk primi henüz belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde yönetim kurulunun yapacağı toplantıda, rakam netleşecek. Oyunculara ve teknik heyete dev bir prim dağıtılması bekleniyor. Türkiye Kupası’nın kazanılması halinde ise çifte şampiyonluğun ödülü katlanacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun göreve geldiği 2018’den bu yana oyunculara ve personele tüm ödemeleri aksatmadan yapan ve galibiyet primlerini de hemen hesaplara yatıran Trabzonspor Yönetimi, tarihi başarı sonrası kesenin ağzını açacak.

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