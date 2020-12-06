Trabzonsporlu futbolcu Flavio: Hedef her zaman zirve

Brezilya basınına konuşan Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Flavio, “2 maçtır gol yemeden kazandık. Öncesinde bu konuda sıkıntılıydık. Defansı toparladık. Şimdi puan tablosunda yükselmek için kazanmaya devam etmeliyiz” dedi. Geleceğe dair iddialı açıklamalarda da bulunan Sambacı, “Biz Trabzonspor’uz. Niyetimiz geçen sezon olduğu gibi zirvede mücadele etmek. Takımın hedefi her zaman bu. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çünkü henüz başlangıçtayız” ifadelerini kullandı.