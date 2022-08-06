Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı: “Uyum sürecini çabuk atlattım”

Spor Toto Süper Lig ’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk maçının kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Elmalı, “Tüm takımı tebrik ederim, güzel başlangıç oldu. Cuma günkü maça odaklanacağız. Uyum sürecini çok çabuk atlattım. Çok güzel karşılandım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyoruz gibi karşılandık. Hocamız sürekli takım savunmasını aşılıyor. Sivasspor maçında da, bu maçta da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Eksik yönlerimiz olabilir ama bunları geliştirmeye çalışacağız” dedi.

Ozan Buğra Koşar / İSTANBUL (İHA)