Trabzonspor formasıyla bu sezon harika işlere imza atan Anastasios Bakasetas, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Fırtına'nın, Fenerbahçe 'yi mağlup ettiği karşılaşmaya dublesiyle damgasını vuran Yunan yıldız, takımını zirveye taşırken ligin de en golcü ismi olmayı başardı. 28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in yanında Avrupa'nın da en çok skora katkı yapan futbolcusu oldu.

15 ligin baz alındığı değerlendirmede, 10 gollük (7 gol, 3 asist) verim sağlayan 'Çilingir' lakaplı oyuncu, 250 orta saha arasından İnter'den Nicolo Barella (1 gol, 6 asist) ve Bayern Münih'li Joshua Kimmich (3 gol, 4 asist) gibi yıldızları geride bırakıp adını zirveye yazdırdı.

Takımının aldığı 21 puanın 16'sına direkt etki eden Bakasetas, 7 golünün 6'sını sol ayağıyla, birini de kafasıyla filelerle buluşturdu. Ceza sahasından 4 gol bulan yıldız oyuncu, 3 kez de uzaktan kalecileri avladı.

FENERBAHÇE'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ!

Geçtiğimiz sezonun başında Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye ısrarla istediği Bakasetas, Alanyaspor ile Fenerbahçe anlaşamayınca kulübünde kalmıştı. Sonrasında ise Trabzonspor devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Yunan yıldızı kadrosuna kattı. (Sabah)