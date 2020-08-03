Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, düzenlenen nikah töreniyle Merve Bozali ile dünya evine girdi. Yüzük

03 Ağustos 2020, Pazartesi 20:44 Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile evlendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak’ın dünya evine girdiği belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcuların katıldığı nikah töreninde Abdulkadir Parmak’ın, Merve Bozali ile hayatını birleştirdiği aktarıldı.

Düğünün ardından başkan Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediği kaydedildi.

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