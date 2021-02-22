Trabzonsporlu Faruk Can amcasının ismini formasında yaşatıyor

Trabzonspor'un, Başakşehir maçında ligde ilk kez bordo-mavili formayı giyen Faruk Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşıyor. Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan minibüsün maç dönüşü kaza yapması sonucu 1997'de hayatını kaybeden amcası Faruk Genç'in ismini alan 21 yaşındaki sol bek, verdiği sözü de tuttu. Amcasının, Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybettiğini söyleyen Faruk, "Bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Çok çalıştım, hep hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim" dedi.

1975 yılında doğan amcasının anısına '75' numaralı formayı giyen Faruk Can, Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra amcasının mezarını ziyaret ettiğini söyledi.



