Trabzonsporlu Ekuban için Saint-Etienne iddiası

Transfer döneminin gözde takımı Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor.

Fransız basınından Foot01.com'un haberine göre hücuma takviye yapmayı planlayan Saint-Etienne, bordo mavili takımın golcüsü Ekuban ile ilgileniyor. Haberde Karadeniz ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ganalı futbolcu için 4 ile 7 milyon euro teklif edilebileceğinden bahsedildi.

Caleb Ekuban ile Saint-Etienne'nin yanı sıra İtalyan ekipleri Genoa ve Sampdoria da ilgileniyor.









32 maçta 10 gol attı

2019 yılında İngiliz ekibi Leeds United'dan Trabzonspor'un kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 32 Süper Lig maçında 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.