Trabzonsporlu Edin Visca: Biz çok güçlüyüz!

Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor'u 2-0 geriden gelerek son saniyede atılan golle 3-2 deviren Trabzonspor adına perdeyi açan ve galibiyetin fitilini ateşleyen Edin Visca zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

Maça çok stresli başladıklarını kaydeden Boşnak futbolcu, "Maçın başında çok gergindik. Belki de çok kazanmak istedik. Çabuk sonuç istedik. Basit toplar kaybettik. İki tane basit gol yedik. Daha önce analiz yaptık. Orta yaptıklarını biliyorduk. Öyle basit goller yedik. Devre arasında Abdullah hoca da konuştu, biz de konuştuk. İkinci yarı acele etmeden basit oynadık. Müthiş şekilde dönüş yaptık. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Strese gerek yok. Biz çok güçlüyüz" yorumunu yaptı.

Salı günü Antalyaspor'la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına da değinen Visca, "3 gün sonra kupada maç var. Dinleneceğiz, sakin kalacağız. Kupada aynı şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





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