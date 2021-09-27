Trabzonsporlu Edgar: Tek hedef kazanmak

Trabzonspor 'un değişilmez stoperlerinden Edgar, Alanyaspor karşısında son dakikalarda iki kez gole yaklaştı ancak kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi. Son düdüğün ardından mücadeleyi değerlendiren Portekizli futbolcu, "Hafta boyunca çok iyi çalışıyoruz. Takımdaki herkes fırsat gelmesini bekliyor. Oynayan, oynamayan herkes elinden geleni yapıyor. Bizim hiçbir maçta hedefimiz beraberlik değil. Tek hedefimiz her maçı kazanmak. Kazanmak adına bütün mücadeleyi gösterdik ancak maalesef olmadı. Bir sonraki hedefimiz yine kazanmak olacak” dedi.



