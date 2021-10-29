Trabzonsporlu Dorukhan Toköz: Liderlik çok güzel

Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve iyi performans sergileyen Dorukhan Toköz galibiyetin ardından mutluydu. Cumhuriyet Bayramımız'ı kutlayarak sözlerine başlayan başarılı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Maça gelecek olursak gerçekten zor geçti. Penaltı golüyle geriye düştük ama iyi mücadele ettik. Abdullah hocamızın gösterdiği oyunu oynadığımız sürece gol atabileceğimizi biliyoruz. Liderlik çok güzel bir şey. Yavaş yavaş eski formumu da yakalıyorum. Sezon başı kampına katılamamıştım ancak şimdi daha da iyiye gidiyorum."



