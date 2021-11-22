Trabzonsporlu Djaniny: Kazanmak için buradayız

Gaziantep FK karşısında Fırtına'nın ikinci golünü kaydederek, Kırmızı-Siyahlılar'ın direncini kıran Djaniny maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya gelenler bizden puan almaya geliyor. Ancak kim olursa olsun kazanmak için varız biz burada. Bugün de iyi bir galibiyet oldu bizim adımıza. Kazandığımız 3 puan hem bizi rakiplerimizden uzaklaştırıyor, hem de hedefimize yaklaştırıyor" dedi.