Trabzonsporlu Djaniny: Golüm çok önemliydi

Trabzonspor 'da, Çaykur Rizespor karşısında Fırtına adına perdeyi açan Djaniny attığı golün çok önemli olduğunu söyledi. Nedenini de açıklayan Yeşil Burun Adalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Sürekli hareket halinde olmayı seven bir oyuncuyum. Sabit kalmayı sevmiyorum. Hareket halinde olmayı ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol çok önemliydi. Takımımızın o anda özgüvene ihtiyacı vardı. Bu nedenle gol çok önemliydi benim için. Penaltıları tabii ki antrenmanlarda çalışıyoruz. Ben çalışıyorum, Bakasetas çalışıyor. Bu tip toplar kaleci için yakalaması gibi görünüyor ama zor yer oralar. Bunu çalışarak atıyoruz elbette."



