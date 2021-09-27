Trabzonsporlu Cornelius: Ders çıkaracağız

Aytemiz Alanyaspor karşısında Trabzonspor 'a 1 puanı getiren golü atan Andreas Cornelius sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Daha iyi olacaklarını belirten Danimarkalı futbolcu, "Beraberlik için gelmemiştik. Kazanmak için buradaydık. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Takımımızın her maçı kazanacak güçte kalitesi var. Bu maçtan ders çıkaracağımız günler olacak. Bunları öğrenip, bir sonraki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

'Taktiğimiz çok iyi işledi'

Maç taktiği hakkında da konuşan golcü futbolcu, "Maç öncesinde rakibimizin nasıl oynayacağını konuşmuştuk. Merkezi kapatan, kanatlarda ise boşluk veren bir takımdı Alanyaspor. Taktiğimizin parçasıydı. Çok da iyi işledi. İkinci yarı biraz değişiklikle daha yakın oynamaya başladık. Maçın gidişatına baktığınızda planın işlediğini görüyorsunuz” diye konuştu.