Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Trabzonspor 'un, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Cornelius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cornelius'un açıklamaları şöyle;

60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu. Son 30'u çok iyi geçirdik. Maçın içine kendimizi verdiğimizde pozisyonlar yakaladığımızı da gördük. Topun nereden ya da nasıl geldiği benim için önemli değil. Önemli olan bir şekilde topu ceza sahasına sokabilmemiz. Top ceza sahasına geldiğinde ben de kendi pozisyonumu almaya çalışıyorum ve bir şekilde golü yapmaya çalışıyorum.