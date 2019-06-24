Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı renklerine bağlamaya hazırlanan Serie A devi Juventus'un bir başka Türk futbolcuyla daha ilgilendiği öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Torino ekibi, Trabzonspor'un 18 yaşındaki yetenekli ofansif orta saha oyuncusu Behlül Aydın'ı gündemine aldı.

Ülkede yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Bordo Mavili ekiple bugüne dek hiç A takımda forma şansı bulamayan genç yıldız, Serie A'da son 8 yılın şampiyonu olan Juve'nin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 16 maçta forma giyen Behlül, 1 gol ve 5 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler