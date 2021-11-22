Trabzonsporlu Arda Akbulut: Katkı verebildiysem ne mutlu bana

Trabzonspor 'da, Uğurcan Çakır'ın cezası nedeniyle görev yapamadığı Gaziantep FK maçına Erce Kardeşler 11'de başlayacaktı. Ancak Erce mücadele öncesindeki ısınma sırasında adalesinde ağrı hissedince maçın kadrosundan çıkarıldı. Karşılaşmaya kulübede başlaması beklenen Arda Akbulut ise bir anda eldivenleri giydi ve Trabzonspor'un kalesine geçti.

'Erce ağabeye geçmiş olsun'

Gaziantep karşısında kalesini gole kapatan 20 yaşındaki futbolcu maçın ardından da oldukça mutluydu. Son düdük sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan başarılı file bekçisi, "Öncelikle Erce ağabeye geçmiş olsun diliyorum, çok üzüldüm. Baktığınız zaman şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Şans geldi ve hocam bana şans verdi ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Trabzonspor'a katkı verebildiysem ne mutlu bana" yorumunu yaptı.



