Trabzonsporlu Anastosias Bakasetas transfer oluyor! İşte o takım...

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor 'dan ayrılmaya yakın. Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli katkı sunan, ancak ligin sonuna doğru performans düşüklüğü yaşayan Yunan futbolcu için transfer teklifleri geliyordu. İlk başlarda transfere çok sıcak bakmayan bordo-mavililerde fikir değişti.

ANASTASIOS BAKASETAS'IN MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Akşam'ın edindiği bilgilere göre; Yunan futbolcunun menajeri Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli yıldızın menajeri bordo-mavili ekipten kulüp arama izin istedi. Trabzonspor'da bu istek kabul edildi. Bu sezon başı kampında da tutuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bakasetas'ın aklının transferde olduğu öne sürüldü.









Sözleşmesinde 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli futbolcu için İtalyan'ın köklü ekiplerinden Fiorentina devreye girmiş durumda.

BAKASETAS'A TEPKİ GÖSTERDİLER

Bordo-mavili taraftarlar, Bakasetas'ın performansından bir hayli rahatsız durumda. Trabzonspor'un yaptığı hazırlık maçlarında etkisiz oyunuyla dikkat çeken Yunan futbolcu tepkilerin odağına gelmiş ve eleştirilere maruz kalmıştı.