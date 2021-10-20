Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı için gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu kariyerinden, Fenerbahçe maçına, takımdaki pozisyonundan özel gerçekleştirdiği antrenmanlara kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Abdülkadir Ömür'ün o açıklamaları:

Alanya maçında sol bek oynamıştım. Bazen orta saha bazen sağ açık. Hocamız nerede beni görüyorsa ben orada oynamaya çalışıyorum. Şu mevkide daha rahat oynarım diyebileceğim bir yer yok. Hocamız nerede isterse orada oynarım. Alt yapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda görev alıyordum. A Takıma çıktıktan sonra sol açık veya sağ açık pozisyonunda oynamaya başladım. 10 numara pozisyonunda daha rahat oynuyorum. Hocamızın takdiri.

"ÖZEL ANTRENÖRÜM VAR"

Özel antrenörüm var. İstanbul'dan haftanın 2-3 günü geliyor burada çalışıyoruz. Genç yaştayız. Hamsik burada bizim için örnek. Antrenmanlardan sonra kendi antrenörüyle çalışıyor. Taraftarlarımız ekstra antrenmanlarımızı yaptığımızı bilmiyor. Sosyal medya kullanmadığım için bunu göremiyorlar. Profesyonelliğe bir adım daha attım özel antrenör ile...

"HEDEFİM AVRUPA"

İngiltere Ligi'nden çok ciddi teklif almıştık. 2 ağır sakatlık oldu. Allah kimseye bunu göstermesin. Avrupa'da önce Trabzonspor'u temsil etmek istiyorum. 2 tane kupa kazandık. Darısı Süper Lig'e... Bunu başardıktan sonra İspanya Ligi'nde İngiltere Ligi'nde oynayarak kendimi daha çok geliştirmek istiyorum.

"BAKASETAS'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Bakasetas hem takım hem de bizim için çok değerli bir oyuncu. Türk oyuncularla çok samimi. Türkleri de çok seviyor. Adaptasyon sürecinde herkes ona çok iyi bir karşılama yaptık. Geçen sene de çok önemli bir performans sergiledi. Bu sezon da sergilemeye devam ediyor. Takımın en önemli oyuncularından birisi... Hamsik bile bazen bizimle yemeğe geliyor. Yıllarca İtalya'da oynadı. Bize tecrübelerini aktarıyor. Kulağımızı dışarıya kapatarak sadece saha içerisine odaklanmak istiyoruz. Bakasetas, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının ne kadar önemli olduğunu biliyordur zaten. Yabancı oyuncular da maçın ne kadar önemli olabileceğini maç öncesindeki toplantılarda da anladığını düşünüyorum.

"BAZI ŞEYLERİN ARKASINA SIĞINMAMAK GEREK"

Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı kazandık. En iyi olan taraf bizdik. Fenerbahçe ile olan maçlarımız keyifli oluyor. Bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmez. O gün biz iyiydik ve kazandık. Şimdi de Göztepe maçı var. Her maç üstüne koya koya devam etmek istiyoruz.

"TARAFTARIMIZ BASKI YARATTI"

Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir birlik vardı. Penaltı pozisyonunda o kadar çok ıslık vardı ki kulaklarımız tıkandı. Erce ağabeyle konuştuk hatta buraya gelmeden önce o kadar ıslık vardı ki biz de rahatsız olduk. Hakemi de baskı altına aldılar.