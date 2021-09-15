Geçtiğimiz hafta Trabzonspor 'un, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta skordan ve oyundan çok, Abdülkadir Ömür'ün gözyaşları konuşulmuştu. 33. dakikada Bordo-Mavililer dev mücadelede 2-0 geri düşmüş ve 39. dakikada da teknik direktör Abdullah Avcı ilk yarının bitimini beklemeden Abdülkadir Ömür ile İsmail Köybaşı'yı oyundan almıştı. Sahadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamayan ve yedek kulübesinde başına havlu sererek görüntü vermek istemeyen Abdülkadir'i, takım arkadaşları ve Galatasaraylı futbolcular yatıştırmıştı.

Saha içinde kalmaları istendi

Yaşananların ardından bugün Bordo-Mavili taraftarlar, Abdulkadir Ömür'ü ve takım arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı Faroz Balıkçı Barınakları'nda ağırladı. Trabzonspor takım menajeri Emrah Tok'un da yer aldığı yemekte Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak taraftarlarla sohbet etti. Bordo-Mavili futbolseverler, Abdülkadir'e sahip çıkarken, iki oyuncudan da sadece saha içinde kalmaları istendi.

Performans sözü de verildi

Geçen sezon Galatasaray maçında oyuna girmeyi reddeden ve o dönem kadro dışı kalan Abdulkadir Parmak'ın da performansıyla düşüş yaşayan Abdülkadir Ömür'ün de bu yemek sonrasında morallerinin yerine geldiği öğrenildi. İki futbolcunun da artık sadece şampiyonluğa odaklanacağı ve performanslarını yükseltmek adına taraftarlara söz verdiği de gelen haberler arasında.