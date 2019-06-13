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Trabzonspor'la sözleşmesi biten Hugo Rodallega'ya bir talip daha!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu olan Hugo Rodallega'yla ilgili ülkesi Kolombiya'dan bir transfer iddiası daha geldi.

13 Haziran 2019, Perşembe 12:10
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Trabzonspor'la sözleşmesi biten Hugo Rodallega'ya bir talip daha!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'nın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor. Paraguay ligi ekiplerinden Olimpia'nın başkanlığını yürüten Marco Trovato, 33 yaşındaki santrforla anlaştıklarını ancak oyuncunun menajerleri nedeniyle transferin suya düştüğünü açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından yıldız isimle ilgili ülkesinden flaş bir iddia daha geldi.

Kolombiya'da yayın yapan Antena 2 adlı radyo kanalının dinleyicileriyle paylaştığı habere göre Bordo Mavili ekipten ayrılması beklenen Rodallega'ya bu defa da Ekvador ligi takımlarından Emelec talip oldu. Haberde Emelec'in hocası Ismael Rescalvo'nun forvet arayışında olduğu ve kulübün de bunun üzerine tecrübeli futbolcuyu gündemine aldığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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