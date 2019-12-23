Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı. ‘Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı’ başlığı ile yapılan paylaşımda, “’Şuan uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol’ demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin: ‘Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.’ Futbol yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle” ifadelerine yer verildi.