Newton sonrası takımın başına Abdullah Avcı’yı getiren Trabzonspor, transfer hazırlığını da şimdiden yapıyor... Bordo-Mavililer devre arasında orta alanı mutlaka güçlendirecek. Mevcut tabloda buraya bir önlibero, bir de 10 numara takviyesi bekleniyor. Önümüzdeki ay, Abdullah Avcı ile detaylı bir transfer toplantısı yapmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, erkenden bazı isimler konusunda ön çalışma gerçekleştiriyor. Bu oyuncuların başında da Yunus Mallı var...

Sözleşmesi bitiyor

Geçtiğimiz yıllarda Fırtına’nın transfer etmeye çalıştığı 28 yaşındaki gurbetçi yıldızın, Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bundesliga ekibinde bu yıl sadece 1 maçta şans bulan Milli 10 numara, Trabzonspor’un radarında. Düzenli forma giyememekten rahatsız olan Yunus, Galatasaray’ın da radarında. Elini çabuk tutmak isteyen Karadeniz ekibi, Yunus’un aynı zamanda amcası olan menaceri İlhan Mallı aracılığıyla nabız yoklamaya başladı.

Abdullah Avcı sıcak bakıyor

Gerek Galatasaray’daki seçim süreci, gerekse de Yunus bölgesinde Belhanda ve Emre Akbaba gibi isimler olması nedeniyle Trabzonspor daha avantajlı gözüküyor. Üstelik bir de Abdullah Avcı faktörü var. 2.5 yıllık mukavele imzaladığı Fırtına’da yeni bir sistem oturtmaya çalışan Avcı’nın, Yunus Mallı’ya sıcak baktığı biliniyor.