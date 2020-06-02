Fas basınından flaş iddia... Morocco Voetbol News isimli haber sitesi Trabzonspor'un, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser için harekete geçtiğini öne sürdü. Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan ancak oynanan son haftalarda gözden düşen ve şans bulamayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Monaco'ya geri döneceği belirtildi.

Genç futbolcuyu, sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kala Kırmızı-Beyazlılar'ın da elden çıkarmak istediği kaydedildi. Haberde, Karadeniz ekibinin Faslı oyuncu için devreye girdiği yazıldı. Fırtına piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan Bennasser'i uygun bir rakam karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor.







