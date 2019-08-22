Daniel Sturridge’de mutlu son... Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fırtına, aylardır peşinde olduğu İngiliz yıldızın transferini bitirdi. Başarılı oyuncuyu pazartesi günü İstanbul’a getiren Trabzonspor, son pazarlıklarını dün sabah saatlerinde yaptı. 29 yaşındaki futbolcu ile son detayları görüşen Bordo-Mavili yönetim, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İngiliz yıldız, sağlık kontrollerinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte işte bu pozu verdi.

Devler Ligi’ni kazandı

Her konuda Karadeniz devine ‘evet’ diyen tecrübeli oyuncu, öğle saatlerinde ise sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan kontroller sonucunda Sturridge’de herhangi bir soruna rastlanmadı. Geçen sezon sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan tecrübeli futbolcu, daha sonra Bordo-Mavili formayı giyerek, transfer çalışmalarını yürüten yönetici Sertaç Güven ile birlikte poz verdi. Bu gelişmelerin ardından da Trabzonspor transferi resmen açıkladı.

1.5 milyon Euro alacak

Bordo-Mavili taraftarların günlerdir beklediği KAP açıklaması da geldi. Trabzonspor’dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1.5 milyon Euro ödenecektir. Öte yandan bonservis ödenmeyecek olan oyuncuya şirketimiz, 2019-2020 sezonu için 2 milyon Euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir” denildi.

Sturridge transferi başta imkansız gibi gözükse de yönetici Sertaç Güven görüşmeleri sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadı ve mutlu sona ulaştı.

Bu haberi de okudular Sturridge'den Trabzonspor taraftarına ilk mesaj



