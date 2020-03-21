Daniel Sturridge ve John Obi Mikel ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da maaş bütçesi açıldı.

İki oyuncunun da senelik 1.5 milyon Euro garanti ücret alması nedeniyle toplam 3 milyon Euro'luk tasarruf sağlayan Bordo-Mavili yönetim, bu bütçenin bir kısmını sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa ve Filip Novak için kullanacak.

Soru işaretleri giderilecek

Uzun süredir iki yıldızla da nikah tazelemek için görüşmelerine devam eden ancak menacerlerin isteklerine takılan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, açılan bütçe ile birlikte daha rahat hareket edecek. Yönetim, Sosa ve Novak'la sözleşme yenileyerek şampiyonluk yolunda iki oyuncunun da aklındaki soru işaretlerini gidermeyi planlıyor.