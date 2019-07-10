Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi, hem iddialı hem de alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda genç oyuncularla kulübesini zenginleştiren ve geleceğin takımını kuran Fırtına, artık yıldız isimlere yönelmeye başladı. Obi Mikel transferi ile ses getiren Bordo- Mavili ekip, gözünü şimdi de Wilfried Bony’e çevirdi.

Belçikalılar da duyurdu

Hugo Rodallega’nın yerini daha kaliteli bir isimle doldurmayı planlayan Fırtına, bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncu ile ilk teması kurdu. 30 yaşındaki golcü ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Karadeniz devinin, Bony hamlesini Belçika basını da duyurdu. Belçika’da çıkan haberlerde, Anderlecht ile Trabzonspor’un yıldız oyuncu için yarıştığı ancak Bordo-Mavilililer’in teklifinin daha iyi olduğu vurgulandı. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışan yönetim, önümüzdeki günlerde Bony ile yeniden masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

'Beşiktaş'la görüşmedik'

Bony’nin adı bir süredir Beşiktaş’la da ciddi şekilde anılıyordu. Bu konuyla ilgili FANATİK’e açıklamalarda bulunan oyuncunun Türkiye temsilcileri Murat Turancı ve Ahmet Kars, “Beşiktaş’la herhangi bir görüşmemiz olmadı. Türkiye’den ilgilenen birkaç takım var. Afrika Kupası’ndan sonra netleşecek” ifadelerini kullandılar.