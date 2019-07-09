TRABZON, (DHA)- Trabzonspor’da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek takımdan ayrılan İranlı futbolcu Vahid Amiri’ye veda töreni düzenlendi.

Bordo-mavili takımın genel sekreteri Ömer Sağıroğlu’nun katıldığı veda töreninde Vahid Amiri, Trabzonspor’da çok güzel insanlar tanıdığını ve her şey için kulübe teşekkür ettiğini ifade etti. Yönetim kurulu adına 31 yaşındaki Vahid Amiri’ye teşekkür plaketini takdim eden Ömer Sağıroğlu ise emekleri için futbolcuya teşekkür ederek, “Vahid Amiri, karakteri ve yaşantısını çok beğendiğimiz, başarılı olmasını cani gönülden istediğimiz bir futbolcuydu. Profesyonel olarak yollarımız ayrılıyor ama gönül bağımız hep devam edecek. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında çok başarılı olur” dedi.



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