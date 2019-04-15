Trabzonspor’dan ‘üyelik’ açıklaması

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin üyelik aidatlarını en geç 22 Mayıs 2019 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini söyledi.

15 Nisan 2019, Pazartesi 11:25
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Trabzonspor’dan ‘üyelik’ açıklaması

Ömer Sağlıroğlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü Derneği tüzüğünün 19/b maddesine göre iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerimizin ödemelerini yapmamaları halinde üyelikleri sonlandırılıyor. Bilindiği üzere kulübümüz tarafından 22 Mart 2019 tarihinde duyuru yaptık ve üyelik borçlarının ödenmesiyle ilgili 60 günlük yasal sürenin başladığını ilan ettik. Şimdiye kadar 574 kişi ödemesini gerçekleştirdi. Bu süre 22 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek. Haliyle yasal süre içinde aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde 10 binin üzerindeki üyemizin üyelikleri düşürülecektir. Üyelerimiz gerek internet, gerek banka havalesi gerekse kulübümüzden ödemelerini yapabilirler" diye konuştu.

TRABZON, (DHA)

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