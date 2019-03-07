Trabzonspor'dan üyelerle ilgili kritik açıklama

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu aidat borcu bulunan üyelerle ilgili açıklama yaptı.

07 Mart 2019, Perşembe 06:17
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Trabzonspor'dan üyelerle ilgili kritik açıklama

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu aidat borcu bulunan üyelerle ilgili açıklama yaptı.

Kulübün yenilenen tüzüğüyle birlikte üyelik aidatlarının gecikmeksizin ödenmesi gerektiğine vurgu yapan Ömer Sağıroğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde resmi sitemizden de ilan ettiğimiz gibi 11 bin 360 üyemizin aidat borcu bulunmaktadır. Bu üyelerimiz borçlarını ödemediği takdirde tüzüğümüzün 19/b maddesi gereğince haklarında işlem yapılacaktır. Ödemelerini en geç 8 Mart 2019 Cuma günü saat 24:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelikten çıkartılacaklardır.” 

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