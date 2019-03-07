Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu aidat borcu bulunan üyelerle ilgili açıklama yaptı.

Kulübün yenilenen tüzüğüyle birlikte üyelik aidatlarının gecikmeksizin ödenmesi gerektiğine vurgu yapan Ömer Sağıroğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde resmi sitemizden de ilan ettiğimiz gibi 11 bin 360 üyemizin aidat borcu bulunmaktadır. Bu üyelerimiz borçlarını ödemediği takdirde tüzüğümüzün 19/b maddesi gereğince haklarında işlem yapılacaktır. Ödemelerini en geç 8 Mart 2019 Cuma günü saat 24:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelikten çıkartılacaklardır.”