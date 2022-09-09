Trabzonspor , transferin son haftasında Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez ve Naci Ünüvar’ı kadrosuna katarken, iç transferde de hızlı davrandı. Karadeniz ekibi, uzun süredir sözleşmesinin uzatılması gündemde olan Uğurcan Çakır’ın mukavelesini 2027’ye kadar yeniledi. Kaptanın ücretine ciddi bir zam yapıldı. Şampiyonluk sezonunda 9 milyon TL kazanan Uğurcan’ın yeni maaşı 25 milyon TL olarak belirlendi. Uğurcan’ın alacağı bu rakam, yerli oyuncular arasında en yüksek maaş yani tavan ücret olacak. Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda kontratı bitecek olan Djaniny Semedo’yla da nikah tazeledi. 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet, 2025’e kadar Bordo-Mavili formayı terletecek.

Sıra Abdülkadir’de

Bu sezon 1.4 milyon Euro kazanacak olan Djaniny, sonraki yıllarda 1.5 milyon Euro alacak. Sözleşmede başarıya bağlı bonusların da yer aldığı öğrenildi. 2 yıl önce 4 artı 1 yıllığına sözleşmesi uzatılan Abdülkadir Ömür’ün ise yeni mukavelesi devreye girdi ve kontrat bitiş tarihi 2024 olarak güncellendi. Genç yıldızın da ücretinde iyileştirilmeye gidilmesi bekleniyor.

Taha ve Kağan'ın da sözleşmeleri yenilendi

Erce Kardeşler takımdan ayrıldıktan sonra 2. kaleci durumuna geçen Muhammet Taha Tepe ve19 yaşındaki Kağan Moradaoğlu’nun da sözleşmeleri yenilendi. Taha, 2027’yekadar Trabzonspor’da oynayacak. Kağan’ın kontratı da 2025 yılına dek uzatıldı. Yönetimin, her iki oyuncunun maaşına zam uyguladığı öğrenildi. İç transferde hamleleri üst üste yapan Trabzonspor’da, önümüzdeki günlerde altyapıdan bazı isimlerle profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor.







