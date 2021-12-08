Trabzonspor ’da kesin takviye yapılacak bölgelerden biri de sol bek. Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya mutlaka oyuncu istedi. Union Berlin forması giyen Puchacz’ın yanı sıra Sassoulo’nun Yunan oyuncusu Georgios Kyriakopoulos ve sezon başında da istenen Bradariç radarda. Listedeki tek yerli aday ise Uğur Çiftçi. Yabancı kontenjanını da düşünerek hareket eden Bordo-Mavililer, Sivasspor ’un nabzını yokladı. Yiğidolar’ın 2.5 milyon Euro istediği öğrenilirken, Trabzonspor ise 1 milyon Euro civarı bir rakam verebileceklerini iletti.

Yeni isim eklenebilir

Yönetim, takas formülünü de devreye sokup, İsmail Köybaşı’nı önermeyi planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın onayına göre, kadrodan başka bir isim de gündeme gelebilir. Uğur ise hem A Milli Takım hedefi hem de şampiyonluk özlemi yüzünden kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor’a gitmeyi çok istiyor.