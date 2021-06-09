Küme düşme hattının bir basamak üzerinde, o dönem için umudu kalmamış bir Trabzonspor'u devralan Abdullah Avcı, geçen sezonu 4. sırada bitirmiş ve camiayı heyecanlandırmıştı. Tecrübeli hoca yeni sezonda nokta atışı takviyelerle şampiyonluğa oynayacaklarını inandığını belirtirken, yönetim de Avcı'nın isteklerini yerine getirmeye başladı.

Lige mesaj verildi

10 Haziran'da resmi olarak açılacak transfer dönemi öncesinde 3 bomba patladı. Fırtına, Peres ve Gervinho'yla erkenden şova başlarken, son olarak gelen Hamsik hamlesiyle adeta gövde gösterisi yaptı. Ezeli rakipleri Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe henüz transferde sessiz kalırken, Fırtına'nın 3 yıldızı renklerine bağlaması Bordo Mavili camiayı heyecanlandırırken, lige de 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' mesajı verildi.

Atalay Özçelikli







