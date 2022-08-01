Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor 'u 4-0'la geçen ve kupaya uzanan Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper mevkisi için Jesus Murillo'yu listesine alan bordo-mavili takım Napolili eski oyuncu Mertens'i de gündemine dahil etti.

Mertens'le görüşmeler başladı iddiası

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Salernitana ve Royal Antwerp'in, Napoli ile yollarını ayıran ve şu an serbest statüde yer alan Belçikalı yıldız Dries Mertens'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etti.

Hamsik devreye girdi

Haberde, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik'in de Mertens transferinde devreye girdiği ifade edildi.

"Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu"

Trabzonspor'un Sivasspor'u yendiği maç sonrası Mertens iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Gerekli transferler yapılacak"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, “Herkesin beklentisi var ama burada önemli olan hocanın beklentisi. Hocamızın belirlediği profilde 1-2 ya da oyuncuyu kadromuza dahil edeceğiz. Transferle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Mücadele gücünüz artırdığınız zaman, çıtayı yükselttiğiniz zaman oyuncularda da çok farklı vasıflar aramaya başlıyorsunuz. Gerekli transferler yapılacak” şeklinde konuşmuştu.

Geçen sezonki performansı

Öte yandan, geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu 13 gol ve 2 asist kaydetti.