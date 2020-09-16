Geçen sezonun gol kralı Sörltoh’u satmaya hazırlanan Trabzonspor, Norveçli yıldızın Türkiye’ye dönmemesi üzerine hemen forvet transferini bitirdi. Fırtına, Sörloth gibi yeni golcüsünü de İngiltere’de buldu. Bordo-Mavililer, Stoke City’nin Kongolu yıldızı Benik Afobe ile anlaştı. 27 yaşındaki yıldız için Ada ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden el sıkışıldı. Akşam saatlerinde önce İstanbul'a gelen Afobe, gece ise Trabzon'un yolunu tuttu. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak Afobe'nin, kiralama bedeli ve yıllık maaş ücreti toplam 1.5 milyon Euro. Yıldız forvet, hazır görülmesi halinde Denizlispor maçında oynayacak.

40 milyon Euro’luk adam

Arsenal altyapısından yetişen Afobe, Wolverhampton’a 2.5 milyon Euro’ya transfer olduktan sonra, geçen 1 yılın ardından 13 milyon Euro’ya Bournemouth’a gitmişti. 2018’de yeniden Wolverhampton’a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon Euro oldu. Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City’ye 13.5 milyon Euro bedelle giden Afobe, geçen sezonu kiralık olarak Bristol City’de tamamladı. Şu ana kadar Afobe’yi alan kulüpler, bonservis olarak toplam 40.5 milyon Euro ödedi.

Çapraz bağları koptu, kızını kaybetti

Trabzonspor’un anlaştığı Benik Afobe’nin geçen yıl Eylül ayında çapraz bağları kopmuştu. 6 ay sahalardan uzak kalan Afobe, esas büyük üzüntüyü Aralık ayında yaşadı. Geçirdiği hastalık nedeniyle 2 yaşındaki kızını kaybeden 27 yaşındaki futbolcu, kiralık gittiği Bristol City’de 20 Haziran’da tekrar lig maçına çıktı. Çok şanssız bir sezonu geride bırakan Afobe, Trabzon’a deyim yerindeyse yeniden doğmak için geliyor.







