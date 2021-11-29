Bordo-Mavililer, Karagümrük’ü devirip üst üste 7. galibiyetini alırken, takipçilerinin takılması sonrası yine 3 puandan fazlasını kazandı. Hatay ve Konyaspor’un yenilmesinin ardından her iki takıma 10’ar puan fark atan Bordo-Mavililer, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en yüksek farkına ulaştı.

1999-2000 sezonunda 14. haftanın bitiminde Galatasaray , en yakın takipçisine 8 puan fark atmıştı. Fenerbahçe de yine 2013-2014 sezonunda 14. haftada zirvede 8 puanlık bir farka sahipti. Trabzonspor 10 puanlık fark ile, bu istatistikte zirvede yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bırakmış oldu.









Önceki rekor 8 puandı

Öte yandan 8 puanlık farkların oluştuğu iki sezonda da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe mutlu sona ulaşmış ve rakiplerinin önünde ligi bitirip, şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Emin adımlarla yoluna devam eden ve tarihi bir fark yapan Trabzonspor da, bu avantajı sonuna kadar kullanıp, hasret olunan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Aslıhan Çil