Trabzonspor bir taraftan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken bir taraftan da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleler yapıyor. Türkiye'nin hemen her ilinde bir futbol okulu bulunan bordo- mavililer gözünü yurt dışına da çevirdi. Karadeniz ekibi ilk olarak da futbolun beşiği olarak tabir edilen İngiltere'nin başkenti Londra'da bir futbol okulu kurmayı kararlaştırdı. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın virüs salgınından önce İngiltere'ye gittiği ve burada okulun kurulması için gerekli tüm adımları attığı öğrenildi. Kulübün attığı bu adımda hem İngiltere'de bulunan gurbetçi ailelere ulaşmak hem de geniş bir futbol kültürü olan ülkede, Trabzonspor'un tanıtımını yaparak oyuncu kazanmak hedefleniyor.

AFRİKA'DA DA OKUL AÇILACAK

İngiltere'de açılacak futbol okulu, yenileri için de rol model olacak. Buradan alınacak sonuçlara göre Almanya ve özellikle Afrika'da da futbol okullarının açılması hedefleniyor. Projenin tüm altyapısının hazır olduğu ve hayatın normal akışına kavuşmasıyla birlikte hemen hayata geçirileceği de kaydedildi. (Sabah)