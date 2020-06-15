Göztepe'yi 3-1'lik gösterişli bir skorla deplasmanda mağlup eden ve liderliğini sürdüren Trabzonspor'dan Şenol Güneşli şampiyonluk paylaşımı geldi. Bordo-Mavili kulüp twitter hesabından Şenol Güneş'in yer aldığı bir görselle "Biz tam 1112 dakika kalesini gole kapayarak rekor kıran Şenol Güneş'in takımıyız" paylaşımı yapıldı.

Ayrıca paylaşımda "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #YanYana #Trabzonspor" ifadeleri kullanıldı.









Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce Bordo-Mavili taraftarın beğenisini kazandı ve etkileşim aldı.







