Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da her gün yeni bir isim gündeme gelmeye devam ediyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Karadeniz temsilcisi, Guimares takımında forma giyen 29 yaşındki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson'u transer etmek istiyor.

Haberde, oyuncuyu bir başka Süper Lig takımının da takip ettiği ve bu takımın ise Medipol Başakşehir oldduğu belirtildi.

Guimaraes ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Davidson 10 gol ve 11 asist kaydetti. (Ajansspor)



