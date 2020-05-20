Trabzonspor'dan Sosa'nın yerine Josip Misic hamlesi

Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor'da Jose Sosa ile sözleşme yenileme çalışmaları sürerken Arjantinli oyuncunun takımda kalmasının zor olduğu ve bu doğrtultuda PAOK forması giyen Josip Misic için harekete geçildiği iddia edildi.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 13:26 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'dan Sosa'nın yerine Josip Misic hamlesi

2019-20 sezonunu şampiyon tamamlamak adına hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Josip Misic oldu. 

Yunanistan basınından Live Sport'un haberine göre Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmayacağı ve bu doğrultuda arayışlara başlayan Trabzonspor'un Josip Misic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. 

İlgili Haberler
Estudiantes cephesinden resmi Sosa açıklaması


PAOK'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi, Portekiz ekibi Sporting'de bulunurken Yunan ekibinin teknik direktörü Abel Ferreira, Misic etrafında bir takım kurmak adına oyuncunun bonservisinin mutlaka alınmasını istiyor. 

İlgili Haberler
Josip Misic kimdir? Trabzonspor'un istediği Josip Misic kaç yaşında, nereli?


PAOK'un oyuncuyu satın almak için bulunan 2 milyon Euro'luk opsiyonunu önümüzdeki ay içinde kullanması bekleniyor. 

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon PAOK formasıyla çıktığı toplam 31 karşılaşmada 6 gol, 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri çekemeyi başardı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...